На правобережье Красноярска вместо «Поздеев центра» появится «Площадь первых»

На правобережье Красноярска вместо «Поздеев центра» планируют построить пространство для молодежи с рабочим названием «Площадь первых». По словам губернатора края Михаила Котюкова, в комплексе будет два здания: центр научно-технического творчества и многофункциональная площадка для демонстрации достижений юных талантов.
О планах глава региона рассказал на заседании наблюдательного совета общероссийского движения «Движение первых». Для будущего центра уже начали разрабатывать документацию.
Котюков также отметил, что комплекс станет «настоящим штабом “Движения первых” в центре страны». Президент России Владимир Путин поддержал идею.
Объект планируют сдать к 400-летию города, которое состоится в 2028 году.
Напомним, что прежде на Предмостной планировали возвести выставочный центр «Поздеев центр» и хореографический колледж. Однако оба контракта расторгли по требованию прокуратуры.