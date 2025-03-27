На правобережье Красноярска вместо «Поздеев центра» появится «Площадь первых»

На правобережье Красноярска вместо «Поздеев центра» планируют построить пространство для молодежи с рабочим названием «Площадь первых». По словам губернатора края Михаила Котюкова, в комплексе будет два здания: центр научно-технического творчества и многофункциональная площадка для демонстрации достижений юных талантов.