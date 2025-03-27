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На правобережье Красноярска вместо «Поздеев центра» появится «Площадь первых»

Для комплекса планируют построить два здания.

Источник: Соцсети

На правобережье Красноярска вместо «Поздеев центра» планируют построить пространство для молодежи с рабочим названием «Площадь первых». По словам губернатора края Михаила Котюкова, в комплексе будет два здания: центр научно-технического творчества и многофункциональная площадка для демонстрации достижений юных талантов.

О планах глава региона рассказал на заседании наблюдательного совета общероссийского движения «Движение первых». Для будущего центра уже начали разрабатывать документацию.

Котюков также отметил, что комплекс станет «настоящим штабом “Движения первых” в центре страны». Президент России Владимир Путин поддержал идею.

Объект планируют сдать к 400-летию города, которое состоится в 2028 году.

Напомним, что прежде на Предмостной планировали возвести выставочный центр «Поздеев центр» и хореографический колледж. Однако оба контракта расторгли по требованию прокуратуры.