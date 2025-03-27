В Чунском районе отец задолжал 12-летней дочери 1,2 миллиона алиментов

Житель Чунского района оплатил алименты, испугавшись уголовной ответственности. Как сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Иркутской области, мужчина задолжал 12-летней дочери 1,2 миллиона (!) рублей. Он не только игнорировал исполнение родительских обязанностей, но и не приходил на прием к судебному приставу.
— Выяснилось, что имущества в собственности у должника нет, как и официального заработка. Однако чтобы избежать уголовной ответственности (статья «Неуплата средств на содержание детей»), он погасил долг перед дочерью. Деньги помогли собрать родственники, — рассказывают в агентстве.
Нарушитель встал на учет в Центр занятости населения, нынешние платежи по алиментам удерживаются с его пособия по безработице.
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