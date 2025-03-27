В Чунском районе отец задолжал 12-летней дочери 1,2 миллиона алиментов

Житель Чунского района оплатил алименты, испугавшись уголовной ответственности. Как сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Иркутской области, мужчина задолжал 12-летней дочери 1,2 миллиона (!) рублей. Он не только игнорировал исполнение родительских обязанностей, но и не приходил на прием к судебному приставу.