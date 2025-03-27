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В Ростовской области «Ростсельмаш» перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Четырехдневную рабочую неделю временно ввели на «Ростсельмаше».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области «Ростсельмаш» с апреля перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Об этом порталу donnews.ru сообщил совладелец предприятия Константин Бабкин.

— Завод производит примерно в три раза меньше комбайнов и тракторов, чем год назад. Главная задача — сохранить коллектив, компетенции. Нужно приготовиться к тому, что режим сниженной нагрузки временный. Тем более, объективные предпосылки для такого падения в сельском хозяйстве отсутствуют: погодных катаклизмов нет, в продовольствии нуждается мировой рынок, — прокомментировал Константин Бабкин.

Журналисты отмечают, что раньше Константин Бабкин сообщал в Telegram о нераспроданном полугодовом запасе тракторов и комбайнов, а также говорил о снижении производства и продаж сельхозтехники. Предположительно, на ситуацию повлияли снижение спроса, пошлины на экспорт зерна, высокие ставки по кредитам и рост цен на сырье.