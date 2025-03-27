Конфискованный у жителя Хабаровского края автомобиль отправился в зону СВО

«Мужчина уже попадал под административное наказание за подобные нарушения и даже лишался прав на полтора года. Однако это не остановило его от нового правонарушения — он снова сел за руль в нетрезвом виде. На этот раз водитель был привлечен к уголовной ответственности по статье УК РФ», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.