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Конфискованный у жителя Хабаровского края автомобиль отправился в зону СВО

Мужчина не раз садился за руль в нетрезвом виде.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае сотрудники службы судебных приставов конфисковали автомобиль у местного жителя, который неоднократно управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Мужчина уже попадал под административное наказание за подобные нарушения и даже лишался прав на полтора года. Однако это не остановило его от нового правонарушения — он снова сел за руль в нетрезвом виде. На этот раз водитель был привлечен к уголовной ответственности по статье УК РФ», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд решил не только назначить основное наказание, но и конфисковать его транспортное средство. Машина Mitsubishi Outlander была изъята судебными приставами и передана Минобороны России. Вскоре ее отправят в зону проведения специальной военной операции.