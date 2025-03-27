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«Научный оазис России»: актриса Олеся Железняк восхитилась Академгородком

Впечатлением актриса поделилась в соцсетях.

Источник: Соцсети

Российская актриса Олеся Железняк, известная ролями в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Сваты», восхитилась новосибирским Академгородком, куда накануне прибыла с гастролями.

«В Сибири, среди бескрайних лесов и белоснежных зим, спрятан научный оазис России — Новосибирский Академгородок! Это не просто район Новосибирска! Это уникальное сочетание интеллекта, инноваций и удивительной природы!», — написала актриса в своём Telegram-канале.

Кроме того, она отметила новосибирского зрителя и охарактеризовала его как «внимательного, чуткого и с большим чувством юмора».

Кирилл Суржик