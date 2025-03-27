«Научный оазис России»: актриса Олеся Железняк восхитилась Академгородком

Российская актриса Олеся Железняк, известная ролями в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Сваты», восхитилась новосибирским Академгородком, куда накануне прибыла с гастролями.
«В Сибири, среди бескрайних лесов и белоснежных зим, спрятан научный оазис России — Новосибирский Академгородок! Это не просто район Новосибирска! Это уникальное сочетание интеллекта, инноваций и удивительной природы!», — написала актриса в своём Telegram-канале.
Кроме того, она отметила новосибирского зрителя и охарактеризовала его как «внимательного, чуткого и с большим чувством юмора».
Кирилл Суржик