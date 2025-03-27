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В Омском аэропорту будут проверять телефоны пассажиров при досмотре

На досмотре всю технику проверят на работоспособность: её нужно включить.

Источник: Om1 Омск

В Омском аэропорту начали действовать новые требования по досмотру пассажиров. Теперь нужно включать всю имеющуюся технику и показать сотруднику аэропорта на досмотре, что она работает. Об этом рассказали в пресс-службе Омского аэропорта.

Новые правила прохождения досмотра пассажиров появились во всех российских аэропортах. Изменения были введены в соответствии с приказом Минтранса РФ № 34, который регулирует правила обеспечения транспортной безопасности в российских аэропортах.

Теперь пассажиру необходимо:

выложить все личные вещи, включая ключи, сигареты, зажигалки, мелочь, а также мобильные телефоны и электронные устройства, в контейнеры для размещения на ленте интроскопа на всех контрольных точках — входе в аэровокзал, зоне предполетного контроля и КПП. После прохождения интроскопа будет проводиться дополнительный досмотр мобильных телефонов, персональных компьютеров, фото- и видеотехники. Проверка техники будет включать в себя включение устройств и проверку их работоспособности.

В связи с новыми правилами, Омский аэропорт рекомендует пассажирам приезжать заранее для прохождения всех предполетных процедур, чтобы избежать задержек. Сотрудники аэропорта просят пассажиров с пониманием отнестись к необходимости включить свои электронные устройства как в ручной клади, так и в багаже.