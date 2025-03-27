В Омском аэропорту будут проверять телефоны пассажиров при досмотре

выложить все личные вещи, включая ключи, сигареты, зажигалки, мелочь, а также мобильные телефоны и электронные устройства, в контейнеры для размещения на ленте интроскопа на всех контрольных точках — входе в аэровокзал, зоне предполетного контроля и КПП. После прохождения интроскопа будет проводиться дополнительный досмотр мобильных телефонов, персональных компьютеров, фото- и видеотехники. Проверка техники будет включать в себя включение устройств и проверку их работоспособности.