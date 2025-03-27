Названы место и время прощания с омским депутатом Евгением Дубовским

Прощание с депутатом Законодательного собрания Омской области Евгением Дубовским состоится в субботу, 29 марта, в 11:00 в Воскресенском военном соборе на улице Партизанской, 16. Об этом сообщили в омском Союзе журналистов.
Евгений Дубовский скончался в возрасте 57 лет. Он работал в сфере рекламы и медиабизнеса, а в 1993 году вместе с партнёрами запустил радиостанцию «Европа Плюс Омск». Позже стал соучредителем ООО «Город», в которое входят «Ретро FM», «Авторадио» и другие станции, а также возглавлял компанию «Суперрадио».
В политике Дубовский был двукратно избран депутатом регионального Заксобрания — в 2011 и 2021 годах.