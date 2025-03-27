Названы место и время прощания с омским депутатом Евгением Дубовским

Евгений Дубовский скончался в возрасте 57 лет. Он работал в сфере рекламы и медиабизнеса, а в 1993 году вместе с партнёрами запустил радиостанцию «Европа Плюс Омск». Позже стал соучредителем ООО «Город», в которое входят «Ретро FM», «Авторадио» и другие станции, а также возглавлял компанию «Суперрадио».