Почти на 3 млн рублей упала выручка Новосибирского зоопарка за год

В 2024 году Новосибирский зоопарк получил выручку в 575 млн рублей, что на 40 млн рублей больше, чем годом ранее. Информация была опубликована на сервисе RusProfile.
Отмечается, что чистая прибыль за 2024 год составила 59 млн рублей. Это почти на 3 млн рублей меньше по сравнению с 2023 годом.
Из данных сервиса следует, что за год прибыль зоопарка упала на пять процентов.
Новосибирский зоопарк считается одним из крупнейших в России, его площадь — 65 га. В зоопарке содержатся около 12 тысяч особей.