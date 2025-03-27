«Бугаков-парк» начнут строить в этом году

В перерыве 56-й сессии журналисты задали спикеру регионального парламента вопросы по поводу создания «Бугаков-парка». Андрей Шимкив сказал: «Самое главное, что мы сдвинулись с мертвой точки. Мэрия уже провела торги. Как только земля оттает, начнется строительство парка».
Напомним, Председатель Заксобрания Андрей Шимкив впервые озвучил идею по созданию парка имени депутата Законодательного Собрания, Героя Социалистического Труда, Заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР Юрия Фёдоровича Бугакова в феврале 2021 года — через месяц после смерти Юрия Фёдоровича. Инициативу, чтобы таким образом увековечить имя Почетного гражданина Новосибирской области, поддержали и депутаты, и глава региона.
На этапе планирования работ по созданию парка в Октябрьском районе Новосибирска, возле здания по улице Кирова, 3, проект обрел и других единомышленников. С ресурсоснабжающими организациями была достигнута договоренность, чтобы перенести инженерные коммуникации в соответствии с разработанной архитекторами концепцией организации общественного пространства. Племзавод «Ирмень» оплатит изготовление скульптуры Юрия Фёдоровича — видного политического и общественного деятеля, который почти полвека руководил предприятием, сделал его одним из лучших в стране, затем передал сыну. Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Бугаков убежден, что парк должен получиться одним из лучших в городе и в нем обязательно должны расти березы, которые любил отец.
Сегодня под «Бугаков-парк» планируется территория общей площадью порядка шести гектаров в границах улицы Кирова, Ипподромской магистрали, центра «Сибирь-Хоккайдо» и проезда вдоль Законодательного Собрания. Будут построены рекреационные зоны, познавательные объекты, велодорожка почти в полтора километра длиной, тренажеры для любителей физической активности, интересные арт-объекты.
На презентации проекта, которую мэрия Новосибирска провела 19 марта 2025 года, прозвучало, что по созданию «Бугаков-парка» подготовлено квалифицированное техническое задание, проектные работы завершены, получено положительное заключение. Состоялись конкурсные процедуры, определен подрядчик. Для реализации первого этапа по созданию парка до 31 октября 2025 года подрядчик должен выполнить работы почти за 195 млн рублей на площади 3,7 га.