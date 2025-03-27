«Бугаков-парк» начнут строить в этом году

На этапе планирования работ по созданию парка в Октябрьском районе Новосибирска, возле здания по улице Кирова, 3, проект обрел и других единомышленников. С ресурсоснабжающими организациями была достигнута договоренность, чтобы перенести инженерные коммуникации в соответствии с разработанной архитекторами концепцией организации общественного пространства. Племзавод «Ирмень» оплатит изготовление скульптуры Юрия Фёдоровича — видного политического и общественного деятеля, который почти полвека руководил предприятием, сделал его одним из лучших в стране, затем передал сыну. Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Бугаков убежден, что парк должен получиться одним из лучших в городе и в нем обязательно должны расти березы, которые любил отец.