Сады и парки Петербурга закрыли на весеннюю просушку. Публикуем список

Просушка — это временная мера, необходимая для восстановления элементов благоустройства после обильного таяния снега. Наш город, как известно, имеет некоторые климатические и гидрологические особенности, поэтому почве нужен короткий период, чтобы прийти в себя после зимы. В отдыхе прежде всего нуждаются грунтовые и щебеночно-набивные дорожки, а также газоны. Дело в том, что с приходом весны почва и парковые аллеи сильно переувлажнены, размываются и начинают деформироваться. Для полной просушки садов и скверов потребуется около месяца.