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Сады и парки Петербурга закрыли на весеннюю просушку. Публикуем список

И рассказываем, когда в них вновь можно будет попасть.

С 27 марта для посещения закрыты:

  • Сад Сан-Галли на Лиговском проспекте
  • Сад Василеостровец на 25-й линии В. О.
  • Юсуповский сад на Садовой улице
  • Лопухинский сад на улице Академика Павлова
  • Никольский сад на набережной Крюкова канала
  • Румянцевский сад на Университетской набережной
  • Таврический сад
  • Казанский сквер возле Казанского собора на Невском проспекте
  • Екатерининский сквер на площади Островского возле Александринского театра
  • Сквер Галины Старовойтовой на Суворовском проспекте

Просушка — это временная мера, необходимая для восстановления элементов благоустройства после обильного таяния снега. Наш город, как известно, имеет некоторые климатические и гидрологические особенности, поэтому почве нужен короткий период, чтобы прийти в себя после зимы. В отдыхе прежде всего нуждаются грунтовые и щебеночно-набивные дорожки, а также газоны. Дело в том, что с приходом весны почва и парковые аллеи сильно переувлажнены, размываются и начинают деформироваться. Для полной просушки садов и скверов потребуется около месяца.

Сергей Петриченко
председатель Комитета по благоустройству