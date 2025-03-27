Из-за паводка в Башкирии закрыли еще один участок дороги

Министерство транспорта Башкирии сообщило о введении временного ограничения движения на автодороге Инзер — Нукатово — Аисово в Белорецком районе. Решение связано с подъемом уровня паводковых вод.
Ограничение действует с 9:00 27 марта. О возобновлении движения транспортных средств будет объявлено отдельно по мере нормализации обстановки.
Напомним, это уже не первый случай закрытия автодорог в регионе из-за весеннего паводка.
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