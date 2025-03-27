Полиция задержала мигранта-нелегала за рулём в Новосибирске

В ночь на 27 марта сотрудники ДПС Новосибирска задержали автомобиль «Киа», водитель которого проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Экипаж ГАИ попытался остановить нарушителя, но тот увеличил скорость и начал скрываться от преследования, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Преследование завершилось на мосту Октябрьском в Ленинском районе, где нарушителя удалось задержать. Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Во время проверки выяснилось, что двое его пассажиров находятся на территории России нелегально.
В отношении водителя составлены административные протоколы по статье 12.26 (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции) и 19.3 (мелкое хулиганство). В отношении пассажиров, нарушивших миграционное законодательство, составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ.