Полиция задержала мигранта-нелегала за рулём в Новосибирске

Преследование завершилось на мосту Октябрьском в Ленинском районе, где нарушителя удалось задержать. Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Во время проверки выяснилось, что двое его пассажиров находятся на территории России нелегально.