Минск и города-спутники свяжут высокоскоростные дороги

«Из приоритетов в текущем периоде можно назвать ремонт и реконструкцию основных выездов из Минска с цементобетонным покрытием. Мы будем связывать Минск с городами-спутниками высокоскоростными дорогами, которые позволят обеспечить транспортную доступность в пределах 40 минут», — сказал Сергей Леончик.
Также в планах работа по улучшению транспортной связи всех агрогородков с районными центрами, чтобы хотя бы по одному направлению из агрогородка был выезд по дороге с усовершенствованным твердым покрытием.
Отдельно он остановился на вопросах подготовки специалистов для сферы дорожного хозяйства. Представитель Минтранса подчеркнул: важно, чтобы выпускники профильных вузов оставались в отрасли, закреплялись на местах. Для этого важна соответствующая работа предприятий.