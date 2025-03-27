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Минск и города-спутники свяжут высокоскоростные дороги

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и города-спутники свяжут высокоскоростные дороги. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик на полях международной научно-технической конференции «Новые технологические решения для дорог и мостов в транспортной инфраструктуре», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Yauheni Beladzed/CC0

«Из приоритетов в текущем периоде можно назвать ремонт и реконструкцию основных выездов из Минска с цементобетонным покрытием. Мы будем связывать Минск с городами-спутниками высокоскоростными дорогами, которые позволят обеспечить транспортную доступность в пределах 40 минут», — сказал Сергей Леончик.

Также в планах работа по улучшению транспортной связи всех агрогородков с районными центрами, чтобы хотя бы по одному направлению из агрогородка был выезд по дороге с усовершенствованным твердым покрытием.

Отдельно он остановился на вопросах подготовки специалистов для сферы дорожного хозяйства. Представитель Минтранса подчеркнул: важно, чтобы выпускники профильных вузов оставались в отрасли, закреплялись на местах. Для этого важна соответствующая работа предприятий.