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Самолеты из Казани в Ташкент будут летать чаще

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Крупнейшая частная авиакомпания Узбекистана Centrum Air будет выполнять регулярные рейсы в Ташкент из Казани, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

Источник: Uzbekistan airports

30 марта авиакомпания открывает полетную программу регулярных рейсов в Ташкент из Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая.

говорится в сообщении

Полеты будут выполняться 2 раза в неделю на 180-местных воздушных судах типа Airbus A320.

По средам:

  • вылет из Ташкента в 07.40, прибытие в Казань в 09.20;
  • вылет из Казани в 10.20, прибытие в Ташкент в 15.35.

По воскресеньям:

  • вылет из Ташкента в 06.20, прибытие в Казань в 08.00;
  • вылет из Казани в 09.40, прибытие в Ташкент в 14.35.

Длительность перелета около 3,5 часов. Цены на билеты начинаются от 3 млн 113 тысяч сумов.

Для каждого аэропорта указано местное время. В расписании возможны изменения, добавили в пресс-службе.