Самолеты из Казани в Ташкент будут летать чаще

30 марта авиакомпания открывает полетную программу регулярных рейсов в Ташкент из Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая.
Полеты будут выполняться 2 раза в неделю на 180-местных воздушных судах типа Airbus A320.
По средам:
- вылет из Ташкента в 07.40, прибытие в Казань в 09.20;
- вылет из Казани в 10.20, прибытие в Ташкент в 15.35.
По воскресеньям:
- вылет из Ташкента в 06.20, прибытие в Казань в 08.00;
- вылет из Казани в 09.40, прибытие в Ташкент в 14.35.
Длительность перелета около 3,5 часов. Цены на билеты начинаются от 3 млн 113 тысяч сумов.
Для каждого аэропорта указано местное время. В расписании возможны изменения, добавили в пресс-службе.