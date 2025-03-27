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С 27 марта в четырех районах Новосибирска ввели ограничения парковки

Новые правила действуют на шести участках улично-дорожной сети.

Источник: Комсомольская правда

С 27 марта в Новосибирске ввели ограничения парковки в Ленинском, Кировском, Заельцовском и Октябрьском районах. Изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения. Сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Ограничения коснулись нескольких участков: ул. Космическая от проспекта Карла Маркса до ул. Блюхера; ул. Невельского с ночным запретом парковки по четвергам; ул. Александра Чистякова с ограничениями по видам транспорта; территория жилого комплекса «Кедровый»; ул. Большевистская и ул. Толстого на отдельных участках.

На этих территориях установлены соответствующие дорожные знаки. Водителям необходимо внимательно следить за разметкой и соблюдать новые правила.

Ограничения введены для улучшения транспортной ситуации и безопасности на дорогах. Аналогичные меры регулярно принимаются в разных районах города.