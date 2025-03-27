С 27 марта в четырех районах Новосибирска ввели ограничения парковки

Ограничения коснулись нескольких участков: ул. Космическая от проспекта Карла Маркса до ул. Блюхера; ул. Невельского с ночным запретом парковки по четвергам; ул. Александра Чистякова с ограничениями по видам транспорта; территория жилого комплекса «Кедровый»; ул. Большевистская и ул. Толстого на отдельных участках.