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Энергетики объявили график первых отключений горячей воды в Беларуси в 2025 году

Энергетики предупредили о первых отключениях горячей воды в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в ближайшее время ожидаются первые отключения горячей воды в 2025 году. Подробнее рассказали в «Гродноэнерго».

В частности, поэтапное отключение горячей воды в домах белорусов должно начаться с Гродненщины. И в «Гродноэнерго» уже опубликовали расписание плановых отключений горячей воды.

Первые отключения стартуют уже с 21 мая в Гродно. Этапы отключения разделены на несколько зон. Например, к первой зоне отнесли центр областного города, где горячей воды не будет с 21 мая по 6 июня включительно. В этот же период горячей воды не будет и во второй зоне — жилфонде на улице Захарова и на проспекте Космонавтов.

В третью зону вошли квартиры в: Вишневце, Южном, Принеманском, Ольшанке, Колбасино, Фолюше, Принеманской и промзоне «Аульс», там отключения — с 11 по 23 июня.

Четвертая зона тянется от Северной мини-ТЭЦ до урочища Пышки, включает часть центра Гродно, промзону «Северную», Форты, Переселок, Пушкина. «Профилактику» там будут проводить с 9 по 21 июля.

А пятую зону, включающую Девятовку, Грандичи, район улицы Менделеева, Щорса, Пролетарской, оставят без горячей воды с 30 июля по 11 августа.

Отмечается, что для того, чтобы ускорить работы, в некоторых районах отключения будут параллельными.

Ранее «Минскэнерго» сообщило, когда отключат отопление.

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