Энергетики объявили график первых отключений горячей воды в Беларуси в 2025 году

Первые отключения стартуют уже с 21 мая в Гродно. Этапы отключения разделены на несколько зон. Например, к первой зоне отнесли центр областного города, где горячей воды не будет с 21 мая по 6 июня включительно. В этот же период горячей воды не будет и во второй зоне — жилфонде на улице Захарова и на проспекте Космонавтов.