В сети вышел детективный сериал с Нагиевым «Злые люди»

~Находится управа и на серость этого самого сыщика — прекрасные второстепенные персонажи, их в «Злых людях» хоть отбавляй.~ Дмитрий Нагиев как рыба в воде чувствует себя в образе подозрительного брата погибшего дворянина — можно и покривляться, и показать драму, идеальное для актера сочетание. Ангелина Стречина («Пищеблок», «Любовь Советского Союза»), играющая его племянницу и потенциальную девушку Лыкова, закрепляет за собой статус самой утонченной и чувственной артистки поколения. Напарники следователя — просто харизматичные герои, которые добавляют сыскному отделу щепотку жизни. Как, впрочем, и его начальник — Александр Лыков, некогда звезда «Улиц разбитых фонарей», продолжает переживать вторую молодость (ранее у него были ярчайшие перформансы в «Трудных подростках» и «Гранде»). Еще здесь есть чудесные Роман Маякин, Ян Цапник, Артем Ткаченко, Вячеслав Пискунов, но это все, конечно, меркнет на фоне участия в проекте Ярослава Могильникова — любимого актера Канье Уэста (к этой характеристике, правда, теперь есть большие вопросы) и того самого легендарного Ералаша из «Слова пацана».