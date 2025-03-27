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Места для аистов готовят на Дальнем Востоке

Энергетики компании «Россети» внедряют дополнительные меры по защите редких птиц на магистральных электросетях Дальнего Востока, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в компании, в этом году на линиях электропередачи 220−500 кВ в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях установят более 25 тысяч новых птицезащитных устройств.

Работы охватят ключевые маршруты миграции дальневосточного аиста, занесенного в Красную книгу. С учетом новых данных орнитологов защита будет усилена и в тех районах, где ранее аисты не отмечались, например, в городе Артеме.

Под особый контроль взяты системообразующие магистрали, включая ЛЭП 500 кВ «Приморская ГРЭС — Чугуевка-2», «Владивосток — Лозовая», «Бурейская ГЭС — Амурская». Также устройства появятся на линиях в районе Сельгонских болот, где обитают черный журавль, орлан-белохвост и скопа.