Места для аистов готовят на Дальнем Востоке

Как рассказали в компании, в этом году на линиях электропередачи 220−500 кВ в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях установят более 25 тысяч новых птицезащитных устройств.
Работы охватят ключевые маршруты миграции дальневосточного аиста, занесенного в Красную книгу. С учетом новых данных орнитологов защита будет усилена и в тех районах, где ранее аисты не отмечались, например, в городе Артеме.
Под особый контроль взяты системообразующие магистрали, включая ЛЭП 500 кВ «Приморская ГРЭС — Чугуевка-2», «Владивосток — Лозовая», «Бурейская ГЭС — Амурская». Также устройства появятся на линиях в районе Сельгонских болот, где обитают черный журавль, орлан-белохвост и скопа.