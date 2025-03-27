Весенний вирусный удар: почему приморцы массово болеют ОРВИ и гриппом

В этом году весна принесла с собой всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом: за неделю число заболевших выросло почти на 22%.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, грипп уверенно лидирует среди вирусов — он выявлен в 37% анализов. COVID-19, напротив, пошел на спад, сократившись на 20,2%. Но главная проблема — низкий уровень вакцинации. Специалисты отмечают, что основная масса заболевших гриппом не была привита.
«Наибольшее число заболеваний гриппом регистрируется среди не привитых против гриппа лиц», — подчеркнули в Роспотребнадзоре региона.
Школы и детские сады Приморья уже ощутили на себе всплеск эпидемии. Временно закрыты 18 детсадов и шесть классов в школах — карантин введен, чтобы остановить распространение инфекции. Однако полного закрытия образовательных учреждений пока не планируется.
Медики призывают жителей региона соблюдать меры профилактики, избегать переохлаждения и учитывать нестабильность весенней погоды.