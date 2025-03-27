Весенний вирусный удар: почему приморцы массово болеют ОРВИ и гриппом

Школы и детские сады Приморья уже ощутили на себе всплеск эпидемии. Временно закрыты 18 детсадов и шесть классов в школах — карантин введен, чтобы остановить распространение инфекции. Однако полного закрытия образовательных учреждений пока не планируется.