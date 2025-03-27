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Весенний вирусный удар: почему приморцы массово болеют ОРВИ и гриппом

Март в Приморье — время, когда солнце обманчиво пригревает, а резкие перепады температур становятся настоящим испытанием для иммунитета.

Источник: РИА "Новости"

В этом году весна принесла с собой всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом: за неделю число заболевших выросло почти на 22%.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, грипп уверенно лидирует среди вирусов — он выявлен в 37% анализов. COVID-19, напротив, пошел на спад, сократившись на 20,2%. Но главная проблема — низкий уровень вакцинации. Специалисты отмечают, что основная масса заболевших гриппом не была привита.

«Наибольшее число заболеваний гриппом регистрируется среди не привитых против гриппа лиц», — подчеркнули в Роспотребнадзоре региона.

Школы и детские сады Приморья уже ощутили на себе всплеск эпидемии. Временно закрыты 18 детсадов и шесть классов в школах — карантин введен, чтобы остановить распространение инфекции. Однако полного закрытия образовательных учреждений пока не планируется.

Медики призывают жителей региона соблюдать меры профилактики, избегать переохлаждения и учитывать нестабильность весенней погоды.