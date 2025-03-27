Какой министр — такая и статистика: В Молдове половина учащихся не справились с предварительным тестированием по математике

В предварительном тестировании приняли участие 29800 учащихся из более чем 1000 учебных заведений из всех районов и муниципиев Молдовы. Основные национальные выпускные экзамены в гимназиях в текущем учебном году пройдут с 2 по 12 июня. Министерство образования и исследований и Национальное агентство по учебным программам и оценке делегируют внешних наблюдателей в каждое учебное заведение на все экзаменационные дни, а работы по всем тестам будут оцениваться централизованно в четырёх республиканских центрах в Кишинёве. Для тех, кто не сдаст выпускной экзамен в гимназиях в июне, будут организованы два дополнительных экзамена, в июле и августе.