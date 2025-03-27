Какой министр — такая и статистика: В Молдове половина учащихся не справились с предварительным тестированием по математике

Около 58% учащихся гимназий, участвовавших в республиканском предварительном тестировании по математике в рамках национальных выпускных экзаменов, получили проходные баллы, то есть, оценку не ниже «5», сообщили в Министерстве образования и исследований, передаёт IPN.
По данным MОИ, уровень сдачи значительно различается в зависимости от района. Самый низкий средний показатель зафиксирован в Рышканском районе (около 33%), а самый высокий — в Кишинёве (около 71%). Тем не менее в 13 районах и муниципиях имеются учебные заведения со 100%-ным уровнем сдачи предварительного тестирования.
Самый высокий средний балл — «8.50» — зафиксирован в одном учебном заведении в Кишинёве, а самый низкий — в учебном заведении Окницкого района.
После предварительного тестирования MОИ определило более 6000 учащихся, которые будут включены в коррекционную программу. В апреле и мае они получат возможность посетить 30−40 дополнительных бесплатных занятий по подготовке к математике, что позволит им улучшить свои знания и навыки по математике.
В предварительном тестировании приняли участие 29800 учащихся из более чем 1000 учебных заведений из всех районов и муниципиев Молдовы. Основные национальные выпускные экзамены в гимназиях в текущем учебном году пройдут с 2 по 12 июня. Министерство образования и исследований и Национальное агентство по учебным программам и оценке делегируют внешних наблюдателей в каждое учебное заведение на все экзаменационные дни, а работы по всем тестам будут оцениваться централизованно в четырёх республиканских центрах в Кишинёве. Для тех, кто не сдаст выпускной экзамен в гимназиях в июне, будут организованы два дополнительных экзамена, в июле и августе.