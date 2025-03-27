Хозяйка омского котокафе рассказала о судьбе подопечных

«Перед 8 Марта здесь был просто ужас, огромная очередь на входе. До этого работали в режиме “пришли-ушли”, а 7 марта как повалил народ. Чуть ли не в обуви в кафе заходили, а я против. Убираюсь с утра до вечера, чтобы можно было поваляться, поиграть с котами. Неудобно было отказывать и тем, кто приехал к нам издалека. Пока что мы не поняли, справляемся ли, возможно, в дальнейшем будем искать ещё работников. Был случай, когда дети не поделили котиков, кто с кем играть будет, и чуть ли не дрались за них. Поэтому теперь мы просим наших гостей записываться, чтобы не было неприятностей», — отмечает Виктория.