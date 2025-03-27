Хозяйка омского котокафе рассказала о судьбе подопечных

Во дворе дома № 67 по проспекту Карла Маркса скрывается уютное место — котокафе. Уже из названия понятно, кто здесь обитает. Открытие первого подобного заведения вызвало большой ажиотаж и интерес у омичей. Корреспондент Om1.ru Омск тоже решил отправиться в «Коты — Круты» и посмотреть, как живут пушистые.
Располагается заведение на первом этаже жилого дома. При входе посетитель оказывается в небольшой комнате, где можно снять верхнюю одежду и оставить обувь. Последнее крайне важно для посещения кафе — внутрь можно пройти в носках или надеть тапочки, чтобы помещение оставалось чистым, особенно после прогулки по весенней слякоти.
Это не новая идея для Омска: раньше в городе уже были котокафе. В 2016 году открылся «Самурай» у центрального входа в Советский парк, а в 2018 начал работать «МурНям» на улице Кирова. По разным причинам оба закрылись: «МурНям» в 2019 из-за того, что у хозяйки заведения изменились планы, а «Самурай» в 2018 из-за проблем с вентиляцией. Получается, что новое заведение стало первым в городе за шесть лет.
Работает оно по принципу антикафе: человек платит не за напитки и еду, а за время, которое он провёл в компании пушистых друзей. Угоститься здесь тоже есть чем. На столе — печенье и конфеты, а хозяйка и работники заведения нальют гостю чай.
Хозяйку кафе зовут Виктория Филиппова. Раньше она работала на руководящей должности, но затем решила сменить род деятельности. Омичка рассказала, что впервые занимается собственным бизнес-проектом. Работает заведение с февраля, в январе кафе обустроили и привезли животных, у которых было время привыкнуть к новому месту жительства.
«Я подумала, что у нас в городе нет такого места, куда можно было бы сходить с ребёнком, посидеть в спокойной домашней обстановке. Фастфуд и пиццерии уже надоели. Мы с ребёнком ездили по разным городам, смотрели, как устроены котокафе в Петербурге, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге. Решили, что раз такого места у нас нет, то нужно попробовать его создать. Раньше у нас уже были котокафе в Нефтяниках и на Рабочих, по некоторым причинам они закрылись, определённый риск есть. Но пока что тема заходит», — рассказывает предпринимательница.
Откуда коты?
На момент посещения кофейни в ней обустроились шесть котов: Лана, Ломтик, Пиксель, Пират, Кипишь и Тиша, которого называют Тигром. Попадают животные в кафе не только из приюта — чаще их приносят горожане, которые сами обращаются к заведению с просьбой забрать кошку. Так произошло, например, с новоприбывшей кошкой Милкой. Ещё одну кошку, Лану, забрали прямиком из ветеринарной клиники.
«По Лане мальчишки стреляли из пистолета резиновыми пулями. Одна пуля застряла у неё в шее, из-за чего её шея теперь скошена. Лечили кошку две недели, после этого я её забрала в кафе. Она очень спокойная, домашняя, любит, когда её гладят, не резвая. Хочу поселить её в какую-нибудь семью к бабушке», — рассказывает Виктория.
Кошка Лана подходила к каждому гостю и просила её погладить, а потом отправилась спать.
Ещё двоих пришлось забрать из области. Котов выкинули в 30 километрах от города, за посёлком Дружино. При этом работники кафе помогают животным не в одиночку. Им на помощь приходят волонтёры. Одного из них наш корреспондент застал в заведении. Константин Капитонов, специалист в области пожарной безопасности и волонтёр, который помогает животным, рассказал, что трёх из обитателей кафе он вырастил сам.
"С малолетства воспитывал трёх здешних котов. Их кошка принесла, раскраска у них не очень красивая была, никто не захотел их забрать. Маму котят стерилизовали, и сейчас она живёт в производственном помещении, в деревообрабатывающем цехе. Там же росли и котята, мама им мышей таскала, треск был на весь коридор.
Пират наблюдает за гостями сверху.
Неравнодушных людей много, не только я помогаю, общаемся с приютами. Узнаём также о тех, кому нужна помощь, из социальных сетей. Однажды голубь запутался в нитках и повис вниз головой на дереве. Подъехали, попросили у знакомых технику и вызволили. Кота в Кормиловке выбросили у магазина, жил там до холодов, кашлять начал. Девочки подобрали его, привезли в Омск лечить. Забрал после этого его на новогодние праздники к себе, а после нашёл ему новую семью. Истории друг на друга похожи, главное — увидеть, когда нужна помощь. Котокафе поначалу тоже помогали кормом, наполнителями. Сейчас оно встало на рельсы и справляется самостоятельно", — рассказал Константин.
Забрать котика из заведения можно, рассказывает хозяйка, но при условии, что это обдуманное и взвешенное решение.
«Люди приходят, спрашивают, просят забрать. Я отвечаю — поезжайте домой, обдумайте это, поспите с этой мыслью. Потом можно приехать и забрать. Животное — не игрушка. Наши волонтёры перед тем, как отдать котика, беседуют с людьми. Рассказывают про нюансы ухода и о том, что они могут и мебель драть, и обувь. Нужно быть готовым», — отмечает хозяйка заведения.
«Перед 8 Марта здесь был просто ужас».
Час за игрой с подопечными кафе будет стоить 450 рублей для взрослого и 350 — для ребёнка. В выходные стоимость дороже на 50 рублей. Есть скидки для людей с инвалидностью и для многодетных семей. В стоимость включены чай и сладости. Есть несколько правил, которых посетитель должен строго придерживаться: нельзя приходить со своими животными, алкоголь запрещён, а к котам нужно относиться с уважением, не удерживать их силой и не делать ничего против воли питомцев. Котов можно кормить, но только специальной едой, которая продаётся в кафе.
Виктория отмечает, что нарушители правил уже были. В последнее время в кафе случился наплыв посетителей. Особенно много омичей приходит в праздники и выходные.
«Перед 8 Марта здесь был просто ужас, огромная очередь на входе. До этого работали в режиме “пришли-ушли”, а 7 марта как повалил народ. Чуть ли не в обуви в кафе заходили, а я против. Убираюсь с утра до вечера, чтобы можно было поваляться, поиграть с котами. Неудобно было отказывать и тем, кто приехал к нам издалека. Пока что мы не поняли, справляемся ли, возможно, в дальнейшем будем искать ещё работников. Был случай, когда дети не поделили котиков, кто с кем играть будет, и чуть ли не дрались за них. Поэтому теперь мы просим наших гостей записываться, чтобы не было неприятностей», — отмечает Виктория.
Есть и неожиданные форматы работы котокафе. Например, импровизированный детский сад. Здесь можно оставить ребёнка на несколько часов. По словам хозяйки заведения, уже появились постоянные клиенты. Самыми маленькими из посетителей были дети четырёх лет. Юные омичи могут поиграть не только с животными, но и в приставку, и в настольные игры.
Можно купить абонемент, по которому человеку разрешается удалённо работать из кафе в компании котов. Однако на момент разговора с Викторией никто пока что не воспользовался такой возможностью. Омичи приходят сюда отдохнуть после работы.
«Недавно приходили серьёзные ребята, им лет по 30, с кожаными портфелями, заглянули вечером. Видно, что после работы. Сказали, что хотят побыть в тишине с котиками. Сделала им чай, они надели ободки с ушками для гостей, играли с котиками и кормили их с рук. Это было очень мило! Хотя обычно к нам приходят женщины с детьми», — с улыбкой говорит Виктория.
В кафе есть игрушки для животных, настольные игры, книжки для детей, раскраски. Если кот устал от внимания гостей, он может уйти за шторку в небольшое помещение и отдохнуть. Важно выбирать время посещения, потому что коты могут уйти на дневной сон. Однако корреспонденту, пришедшему к 12:00 часам, повезло — животные были активными, игрались, бегали и сами запрыгивали на руки, чтобы их погладили. Во время посещения не было замечено и характерного запаха в помещении, где содержат большое количество кошек. Хозяйка объяснила, что справиться с этим помогают тщательные уборки несколько раз в день.
Здесь уголок для игры в «Марио».
«Не можем брать всех».
Виктория рассказала, что из-за спроса она уже задумывается о расширении котокафе. Однако найти помещение под такое дело непросто.
"Я уже сейчас понимаю, что дополнительное помещение нужно, судя по тому, что люди идут и им это нравится. Животных всё больше, и их продолжают приносить, хоть мы и не можем брать всех. Помещение небольшое, и мы приводим сюда только обработанных животных. Просто с улицы взять кота нельзя, потому что перед этим его нужно проглистогонить, помыть, привести в порядок. Некоторые коты привыкли жить на улице, они не могут находиться в закрытом помещении и будут убегать.
Когда искали, где разместиться, то только двое арендодателей ответили, что не против, что в их помещении будет котокафе. Остальные сразу отказывали. Боятся запаха. Пока что наблюдаем за ситуацией, это ведь всё равно определённые расходы. Покупаем на свои средства корма, за свой счёт обрабатываем котов, ставим им прививки", — рассказывает Виктория.
Сейчас заведение продолжает работу для гостей и помогает животным. Например, хозяевам кафе удалось пристроить котят, которые даже не успели доехать до заведения, прежде чем им нашли новую семью. Также в котокафе проводят мероприятия и мастер-классы, в такие дни его открывают только для гостей мероприятий. Хозяйка заведения добавила, что если формат продолжит привлекать омичей, то в будущем могут открыться точки и в других районах города.