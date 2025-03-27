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48 граждан Таджикистана спасли на трассе в Актюбинской области

АСТАНА, 27 мар — Sputnik. 48 граждан Таджикистана эвакуировали спасатели Актюбинской области.

Источник: МЧС Казахстана

Причина — поломка пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Шымкент-Москва».

Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший придорожное кафе эвакуированы и размещены 48 пассажира, из них 4 ребенка.

сообщили в ведомстве

В медицинской помощи никто не нуждался, отметили спасатели. Это не первый случай, когда граждан Таджикистана эвакуируют с республиканских трасс.

В феврале на трассе в Костанайской области спасли 70 граждан. Тогда тоже сломался рейсовый автобус, направлявшийся в Россию.

В начале марта в том же регионе эвакуировали 59 таджикистанцев. В одном из районов области автобус упал в кювет, на помощь снова пришли спасатели.