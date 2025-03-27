«Газпром нефть» внедряет инновационную систему мониторинга воздуха на Омском НПЗ

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), входящем в структуру «Газпром нефти», успешно завершены разработка и тестирование автоматизированной системы мониторинга состояния воздуха. Автоматизированная система экологического мониторинга значительно упрощает контроль за работой промышленных объектов. Датчики системы проводят непрерывные измерения экологических параметров и передают данные в Росприроднадзор. Это решение отвечает запросам общества на эффективные цифровые инструменты в сфере экологии. «Снижение воздействия на окружающую среду — одна из ключевых целей программы развития завода. Внедрение системы автоматического контроля воздуха — пример нашей передовой экологической практики. Результаты внедрения проекта на Омском НПЗ уже ощутимы. За счет внедрения цифровых технологий мы уже снизили негативное воздействие на окружающую среду на 40%. После завершения всех запланированных проектов снижение негативного воздействия на окружающую среду снизится еще на 25%», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. По соглашению между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Омский НПЗ стал пилотной площадкой для внедрения этой технологии. «Инвестиции компании “Газпром нефть” в экологию своих нефтеперерабатывающих заводов демонстрируют высокие результаты. Система мониторинга воздуха на Омском НПЗ стала образцом для создания подобных решений. Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, который первым в Омской области внедрил проект экологической цифровизации, тем самым повысив прозрачность данных для контролирующих органов и общественности», — подтвердила результативность проекта руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Новая система мониторинга состояния окружающей среды войдет в обязательное требование участников федерального проекта «Чистый воздух», который является частью национального проекта «Экология». «Внедрение системы автоматического контроля воздуха на Омском НПЗ принесло значительные преимущества. Она не только обеспечивает информационную открытость предприятия, но и позволяет оперативно принимать решения по оптимизации работы производственных мощностей. Мы рады, что опыт Омского НПЗ был использован Росприроднадзором для разработки новых отраслевых стандартов. Наши экологические инициативы направлены на то, чтобы стать востребованными на уровне всей отрасли», — рассказал о проекте Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти». Цифровые датчики новой системы установлены на производственных объектах и обеспечивают постоянный контроль экологических параметров. Благодаря этому предприятие может оперативно получать данные о воздействии производства на окружающую среду и при необходимости корректировать работу оборудования. Омский НПЗ первым в регионе начал онлайн-передачу экологической информации в контролирующие органы, что обеспечивает полную прозрачность данных. «Омский НПЗ — самый активный участник этого проекта в регионе. Контроль за состоянием воздуха — важнейший элемент современной системы управления охраной окружающей среды. Завод демонстрирует ответственный подход к вопросам экологии», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Технология постоянного мониторинга, внедренная на Омском НПЗ, станет примером заботы предприятия о людях и экологии региона своего присутствия.