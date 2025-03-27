Врачи спасли пациентку из Бурятии, удалив гигантскую опухоль размером с арбуз

Невероятная история произошла в онкологическом диспансере Бурятии, где специалисты провели уникальную операцию по удалению опухоли размером с арбуз. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера, из-за гигантской опухоли, яичник весил 10 килограмм. А это в 1250 раз тяжелее здорового органа.
— На гинекологическом приеме у пациентки нащупали «маленький шар» и направили на дальнейшее обследование. Пациентка обратилась за вторым мнением в частную клинику, где сказали ничего нет, все в норме, — поделились медики.
Через 1,5 года женщина обратилась с жалобами на боли в груди, но врача шокировал её живот. Он был как при доношенной беременности. Тогда сибирячку экстренно направили в онкологический диспансер. Новообразование аккуратно удалили. Врачам удалось сохранить матку и второй яичник.