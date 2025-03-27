Врачи спасли пациентку из Бурятии, удалив гигантскую опухоль размером с арбуз

Через 1,5 года женщина обратилась с жалобами на боли в груди, но врача шокировал её живот. Он был как при доношенной беременности. Тогда сибирячку экстренно направили в онкологический диспансер. Новообразование аккуратно удалили. Врачам удалось сохранить матку и второй яичник.