В Омске за три дня до игры раскупили билеты на матч «Авангарда» и «Металлурга»

В Омске практически полностью распроданы билеты на матч «Авангарда» и «Металлурга», который состоится 30 марта. На игру 1 апреля билеты ещё остаются, но их количество ограничено.
На данный момент свободными остаются только ложи по цене от 156 до 208 тысяч рублей и места в бизнес-клубе за 13 тысяч.
Напомним, что вторая игра между «Металлургом» и «Авангардом» пройдёт 28 марта в Магнитогорске, после чего серия переезжает в Омск. На G-Drive Арене команды сыграют 30 марта и 1 апреля.
Следующие игры, если понадобятся, состоятся 3 апреля в Магнитогорске, 5 апреля в Омске и 7 апреля — в Магнитогорске.