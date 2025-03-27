Систему кадастровой оценки недвижимости обновят в Ростовской области

В 2026—2027 годах в Ростовской области проведут государственную кадастровую оценку недвижимости. Систему намерены обновить с учетом изменения рыночных условий, сообщили на заседании регионального правительства.
Работы разделят на два этапа. В 2026 году оценят земельные участки (учтенные в ЕГРН, всего их около 1,9 миллиона), а в 2027 году — объекты капитального строительства: здания, помещения, сооружения, незавершенные постройки и машино-места.
Исполнителем выступит ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области». Подготовку и сбор информации специалисты центра начнут уже в 2025 году.
Врио губернатора Юрий Слюсарь предложил изучить опыт других регионов в этой сфере, а также добавил, что качественная оценка обеспечит актуальные налоговые поступления в бюджет.
— Существующая система уже не отвечает реалиям и должна быть обновлена. Знаю, что многие регионы существенно подняли доходы бюджета за счет качественного проведения оценки. При этом важно балансировать интересы частного собственника и регионального бюджета, — сказал Юрий Слюсарь.