Появление генетического кода связали с альтернативными структурами ДНК

В своей новой работе Герберт раскрыл при помощи нейросети AlphaFold3 необычную связь между некоторыми флипонами, состоящими из повторяющихся последовательностей из двух нуклеотидов — «букв» ДНК — и примитивными пептидами, состоящими из двух разных аминокислот. Ему удалось раскрыть десятки примеров подобных взаимодействий между ДНК и пептидами, а также открыть реакции с участием ионов магния и цинка, которые способствуют удлинению этих цепочек нуклеотидов и аминокислот.