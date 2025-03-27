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Из-за угрозы схода лавин закроют движение на дорогах в Алматинской области

В Алматинской области временно закроют движение на автодорогах областного значения, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pixabay.com

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона сообщает, что в период с 1 апреля по 30 апреля 2025 года в связи с возможным ухудшением дорожно-метеорологических условий и угрозой схода снежных лавин будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах областного значения:

КВ-45 «Талгар-Спутник» — на участке 6 км; КВ-64 «Тургень-Обсерватория» — на участке 12 км; Р-17 «Алматы-Талгар-Евгеньевка» — подъезд к озеру Иссык — на участке 7 км.

ДЧС области просит жителей и гостей региона учитывать данную информацию при планировании поездок, соблюдать меры предосторожности и использовать альтернативные маршруты.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.