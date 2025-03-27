Из-за угрозы схода лавин закроют движение на дорогах в Алматинской области

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона сообщает, что в период с 1 апреля по 30 апреля 2025 года в связи с возможным ухудшением дорожно-метеорологических условий и угрозой схода снежных лавин будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах областного значения: