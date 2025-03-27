Из-за угрозы схода лавин закроют движение на дорогах в Алматинской области

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона сообщает, что в период с 1 апреля по 30 апреля 2025 года в связи с возможным ухудшением дорожно-метеорологических условий и угрозой схода снежных лавин будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах областного значения:
КВ-45 «Талгар-Спутник» — на участке 6 км; КВ-64 «Тургень-Обсерватория» — на участке 12 км; Р-17 «Алматы-Талгар-Евгеньевка» — подъезд к озеру Иссык — на участке 7 км.
ДЧС области просит жителей и гостей региона учитывать данную информацию при планировании поездок, соблюдать меры предосторожности и использовать альтернативные маршруты.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.