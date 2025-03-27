В центре Волгограда уберут стихийную парковку на площади Павших борцов

В Волгограде стартовал масштабный проект по благоустройству центральной части города. На площади Павших борцов начались работы по созданию пешеходной зоны, полностью свободной от автомобильного движения. В мэрии областной столицы отметили, что параллельно ведется расширение парковочных пространств вдоль реконструируемой Аллеи Героев, что позволит компенсировать сокращение мест для стоянки транспорта в центре.
Особое внимание будет уделено безопасности пешеходов. Новая схема движения предусматривает удобные переходы, благодаря которым люди смогут беспрепятственно перемещаться между тротуарами улицы Мира и пешеходной зоной площади. Для туристических автобусов, включая двухэтажные, организована специальная стоянка на улице Гоголя возле дома № 9 по улице Мира. Это решение обеспечит комфорт экскурсионным группам, одновременно сохранив архитектурную целостность и эстетику обновляемых общественных пространств.
— Проект преследует несколько целей: повышение безопасности пешеходов, создание комфортной городской среды и сохранение исторического облика центра Волгограда, — прокомментировали в мэрии.
Особое значение придается удобству туристов — новая схема предусматривает логичные маршруты движения и удобные точки для посадки/высадки экскурсионных групп.