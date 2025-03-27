В центре Волгограда уберут стихийную парковку на площади Павших борцов

Особое внимание будет уделено безопасности пешеходов. Новая схема движения предусматривает удобные переходы, благодаря которым люди смогут беспрепятственно перемещаться между тротуарами улицы Мира и пешеходной зоной площади. Для туристических автобусов, включая двухэтажные, организована специальная стоянка на улице Гоголя возле дома № 9 по улице Мира. Это решение обеспечит комфорт экскурсионным группам, одновременно сохранив архитектурную целостность и эстетику обновляемых общественных пространств.