Срок обучения в вузах Беларуси сокращается до 2,5 — 3 лет для выпускников колледжей

В Беларуси для выпускников колледжей сокращаются сроки обучения в вузах. Об этом министр образования Андре Иванец рассказал в интервью sb.by.
В частности, сокращаются сроки обучения для выпускников колледжей в Беларуси, которые поступают в вузы. Например, по двум третям специальностей предусмотрели возможность сократить сроки подготовки в заочной форме по профилю.
— Если ранее обучение занимало три с половиной — четыре года, то сейчас оно будет длиться два с половиной — три года, — уточнил он.
Но глава Минобразования заметил, что при сокращении сроков обучения все же будет строго соблюдаться требование по сохранению высокого уровня качества подготовки. Так, требования не будут снижены, а дисциплины не исключаются. Сроки обучения сокращены за счет пересмотра программ таким образом, чтобы исключалось дублирование курсов, которые были изучены учащимися еще в колледжах.
— Это позволит эффективно использовать время, не повторяя пройденный материал, — констатировал Иванец.
Еще вузы Беларуси прекратили прием студентов на 45 специальностей.
Ранее министр образования Иванец подробнее сказал об устаревших дисциплинах в вузах Беларуси.
Тем временем Минобразования сообщило, что ряд бюджетников получат доплаты к зарплате до 35% в Беларуси.