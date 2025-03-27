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Срок обучения в вузах Беларуси сокращается до 2,5 — 3 лет для выпускников колледжей

Обучение в вузах для выпускников колледжей сокращается до 2,5 — 3 лет в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси для выпускников колледжей сокращаются сроки обучения в вузах. Об этом министр образования Андре Иванец рассказал в интервью sb.by.

В частности, сокращаются сроки обучения для выпускников колледжей в Беларуси, которые поступают в вузы. Например, по двум третям специальностей предусмотрели возможность сократить сроки подготовки в заочной форме по профилю.

— Если ранее обучение занимало три с половиной — четыре года, то сейчас оно будет длиться два с половиной — три года, — уточнил он.

Но глава Минобразования заметил, что при сокращении сроков обучения все же будет строго соблюдаться требование по сохранению высокого уровня качества подготовки. Так, требования не будут снижены, а дисциплины не исключаются. Сроки обучения сокращены за счет пересмотра программ таким образом, чтобы исключалось дублирование курсов, которые были изучены учащимися еще в колледжах.

— Это позволит эффективно использовать время, не повторяя пройденный материал, — констатировал Иванец.

Еще вузы Беларуси прекратили прием студентов на 45 специальностей.

Ранее министр образования Иванец подробнее сказал об устаревших дисциплинах в вузах Беларуси.

Тем временем Минобразования сообщило, что ряд бюджетников получат доплаты к зарплате до 35% в Беларуси.