Срок обучения в вузах Беларуси сокращается до 2,5 — 3 лет для выпускников колледжей

Но глава Минобразования заметил, что при сокращении сроков обучения все же будет строго соблюдаться требование по сохранению высокого уровня качества подготовки. Так, требования не будут снижены, а дисциплины не исключаются. Сроки обучения сокращены за счет пересмотра программ таким образом, чтобы исключалось дублирование курсов, которые были изучены учащимися еще в колледжах.