Пермская опера признана в России «Спектаклем года»

В Международный день театра были объявлены лауреаты престижной премии Casta Diva. Лауреатом Всероссийской премии в номинации «Спектакль года» стала опера Игоря Стравинского «Похождения повесы» (16+), поставленная в Пермском театре оперы и балета. Жюри отметило «превосходную музыкальную трактовку» сложного произведения.
Напомним, «Похождения повесы» в Перми поставил один из ведущих постановщиков российской драматической сцены — главный режиссер новосибирского театра «Красный факел» Андрей Прикотенко. Дирижер-постановщик спектакля — Федор Леднев.
А солистка Пермского театра Надежда Павлова была признана «Певицей года». Правда, столь высокой оценкой жюри отметило партии певицы, исполненные ею в театре Нижнего Новгорода, где она играла роль Констанцы в «Похищении из сераля» и Фьордилиджи из «Так поступают все женщины», а также партию донны Анны в «Дон Жуане», поставленном в Зальцбурге.