Пермская опера признана в России «Спектаклем года»

А солистка Пермского театра Надежда Павлова была признана «Певицей года». Правда, столь высокой оценкой жюри отметило партии певицы, исполненные ею в театре Нижнего Новгорода, где она играла роль Констанцы в «Похищении из сераля» и Фьордилиджи из «Так поступают все женщины», а также партию донны Анны в «Дон Жуане», поставленном в Зальцбурге.