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За семь дней в Ростовской области изменились цены на бензин

Недельные расценки на бензин в Ростовской области опубликовал Росстат.

Источник: Комсомольская правда

На АЗС Ростовской области изменились цены на разные виды горючего. Обновленные данные публикует Росстат.

Оказалось, что в течение прошедшей недели бензин в среднем стоил 60,56 рубля (неделей ранее литр продавали по 60,52 рубля).

Стоимость по отдельным маркам:

— АИ-92: 56,36 рубля (17 марта было 56,35 рубля);

— АИ-95: 62,67 рубля (17 марта — 62,61 рубля);

— АИ-98 и выше: 81,90 рубля (17 марта — 81,90 рубля);

— Дизельное топливо: 66,26 рубля (17 марта — 66,22 рубля).

Добавим, общая цена за бензин по ЮФО на отчетный период составляла 60,88 рубля, за дизель — 76,52 рубля. Стоимость по России — 59,31 и 70,98 рубля соответственно.