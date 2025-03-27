В Башкирии на реке Ай взорвали лёд

В Башкирии продолжают взрывать лед на реках республики. Сегодня взрывные работы прошли близ села Месягутово Дуванского района на реке Ай.
Как сообщили в МЧС республики, толщина льда составляла 70−80 сантиметров, а сам неподвижный ледяной покров создавал возможную угрозу скопления мусора и ледяных масс.
— Сейчас сотрудники МЧС России проводят мониторинг данного участка, — заключили в ведомстве.
Ранее специалисты дали прогноз на вторую волну паводка.
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