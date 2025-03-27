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В Башкирии на реке Ай взорвали лёд

Лёд создавал возможную угрозу скопления мусора.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжают взрывать лед на реках республики. Сегодня взрывные работы прошли близ села Месягутово Дуванского района на реке Ай.

Как сообщили в МЧС республики, толщина льда составляла 70−80 сантиметров, а сам неподвижный ледяной покров создавал возможную угрозу скопления мусора и ледяных масс.

— Сейчас сотрудники МЧС России проводят мониторинг данного участка, — заключили в ведомстве.

Ранее специалисты дали прогноз на вторую волну паводка.

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