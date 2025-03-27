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Скрытный обитатель лесов: впервые в Приморье фотоловушка «поймала» редкую птицу

Впервые на фотоловушку в национальном парке Приморья попалась редкая птица.

Источник: Национальный парк "Удэгейская легенда"

В национальном парке Приморья «Удэгейская легенда» впервые на кадры фотоловушки попала редкая птица — большой черноголовый дубонос. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу национального парка «Удэгейская легенда».

Большой черноголовый дубонос является довольно редким видом семейства вьюрковых. Пернатое обитает в южных территориях Дальнего Востока, а по величине его можно сравнить со скворцом. Птицу отличает массивный толстый ярко-желтый клюв.

Самки и самцы черноголового дубоноса имеют схожий окрас — они пепельно-серые, а верх головы, крылья и хвост у них черные. На серо-черном фоне выделяются белые брюшко и пятно на крыльях.

Питается интересная птица кедровыми орешками, насекомыми и косточками ягод. Большой черноголовый дубонос — птица общительная, любит держаться парами или стайками. Ранее «КП» писала, что дальневосточного лесного кота заметила фотоловушка нацпарка в Приморье.