Скрытный обитатель лесов: впервые в Приморье фотоловушка «поймала» редкую птицу

В национальном парке Приморья «Удэгейская легенда» впервые на кадры фотоловушки попала редкая птица — большой черноголовый дубонос. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу национального парка «Удэгейская легенда».
Большой черноголовый дубонос является довольно редким видом семейства вьюрковых. Пернатое обитает в южных территориях Дальнего Востока, а по величине его можно сравнить со скворцом. Птицу отличает массивный толстый ярко-желтый клюв.
Самки и самцы черноголового дубоноса имеют схожий окрас — они пепельно-серые, а верх головы, крылья и хвост у них черные. На серо-черном фоне выделяются белые брюшко и пятно на крыльях.
Питается интересная птица кедровыми орешками, насекомыми и косточками ягод. Большой черноголовый дубонос — птица общительная, любит держаться парами или стайками. Ранее «КП» писала, что дальневосточного лесного кота заметила фотоловушка нацпарка в Приморье.