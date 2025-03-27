Есть проблемные: состояние мостов оценили в Беларуси

Самыми проблемными, по его словам, считаются мосты, которые были введены в эксплуатацию в 70-х годах прошлого столетия, «когда принимались максимально экономичные решения».
Сейчас БелдорНИИ осуществляет мониторинг таких сооружений, и в случае необходимости оперативно принимает решение о реконструкции.
Пилатов не уточнил, сколько проблемных мостов на данный момент в Беларуси, но отметил, что в составе сети автомобильных дорог имеются свыше 5 тысяч мостовых сооружений общей протяженностью 187 км.
По дорогам республики ежегодно перевозится более 160 млн тонн грузов и более 1 млрд пассажиров. Все это свидетельствует, по его словам, о важности развития автодорожной инфраструктуры в Беларуси.
Дороги — это экономика и это жизнь. Сеть дорог в Беларуси имеет протяженность 86,5 тысяч км, из них почти 16 тысяч — это республиканские дороги, которые имеют усовершенствованное покрытие.
Мосты повышенной проходимости
Некоторые страны Европы ранее оценили готовность своих дорог и мостов выдержать переброску своей военной техники на восток. Германия, в частности, пришла к выводу, что ее автодорожные и железнодорожные мосты и дороги не годятся для перевозки крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.
Отвечая на вопрос Sputnik, закладываются ли подобные вопросы при проектировании мостов и дорог в Беларуси, Пилатов сказал следующее:
Все, что сейчас строится, реконструируется или капитально ремонтируется, происходит, как правило, с повышением несущей способности на мосты. Для проезда сверхнормативного транспорта к нам обращаются, и мы выдаем разрешение.
Директор «БелдорНИИ» также рассказал, что устанавливаются датчики мониторинга, которые позволяют следить в режиме реального времени за микроперемещениями элементов сооружения относительно базовой точки.
И если превышает допустимые параметры, идет сигнал сразу оператору.