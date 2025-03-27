Есть проблемные: состояние мостов оценили в Беларуси

Некоторые страны Европы ранее оценили готовность своих дорог и мостов выдержать переброску своей военной техники на восток. Германия, в частности, пришла к выводу, что ее автодорожные и железнодорожные мосты и дороги не годятся для перевозки крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.