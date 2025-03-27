Что россияне думают о запрете продажи алкоголя до 21 года: результаты опроса Новостей Mail

Лишь 3% уверены, что запрет дисциплинирует и молодые люди не станут искать обходные пути. 1% опрошенных затруднились с ответом, и еще 1% предложили свои варианты, где наиболее популярным оказалось опасение о том, что «молодежь может найти замену алкоголю в запрещенных веществах».