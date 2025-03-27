Что россияне думают о запрете продажи алкоголя до 21 года: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил повысить возраст продажи алкоголя в России до 21 года, включая слабоалкогольные напитки (пиво, коктейли, сидр), чтобы «предупредить алкоголизацию молодежи». Об этой инициативе слышали 61% россиян, 36% — узнали о ней впервые, 3% затруднились с ответом.
15% полностью не поддерживают инициативу, 14% — скорее поддерживают, 12% — скорее не поддерживают, 6% считают, что запрет не должен касаться слабоалкогольный напитков, еще 2% затруднились с ответом.
Влияние запрета на потребление алкоголя
Мнения о том, как запрет повлияет на уровень потребления алкоголя среди молодежи, разделились: 35% уверены, что это никак не повлияет, 34% считают, что потребление немного сократится, и только 29% верят в существенное снижение. Еще 2% не определились.
Лишь 3% уверены, что запрет дисциплинирует и молодые люди не станут искать обходные пути. 1% опрошенных затруднились с ответом, и еще 1% предложили свои варианты, где наиболее популярным оказалось опасение о том, что «молодежь может найти замену алкоголю в запрещенных веществах».
Способы борьбы с употреблением алкоголя
Наиболее эффективным способом борьбы с употреблением алкоголя среди молодежи 44% респондентов считают пропаганду здорового образа жизни. 28% выступают за ужесточение контроля за продажей алкоголя несовершеннолетним. Еще 9% поддерживают саму идею ограничения возраста продажи, 7% — за повышение стоимости алкоголя, 6% — за образовательные беседы, 3% затруднились с ответом и столько же написали свои варианты мер, где популярными стали: «организация бесплатных кружков, спортивных секций и мероприятий для досуга молодежи», «повышение уровня жизни населения» и «все перечисленные выше способы».