Умерла известная балерина народная артистка Беларуси Клара Малышева

Сообщается, что Клара Малышева родилась в России в 1935 году. После войны она поступила в Горьковское хореографическое училище. Затем Малышева продолжила обучение в Перми. Недолго проработав в Горьковском театре оперы и балета, она переехала с семьей в Беларусь. Ее супруга, известного хореографа Отар Дадишкилиани, пригласили в Большой театр.