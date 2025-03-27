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Умерла известная балерина народная артистка Беларуси Клара Малышева

Министерство культуры сообщило про смерть известной белорусской балерины.

Источник: Комсомольская правда

Умерла известная балерина народная артистка Беларуси Клара Малышева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Беларуси.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 марта 2025 года ушла из жизни народная артистка Беларуси Клара Малышева», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Клара Малышева родилась в России в 1935 году. После войны она поступила в Горьковское хореографическое училище. Затем Малышева продолжила обучение в Перми. Недолго проработав в Горьковском театре оперы и балета, она переехала с семьей в Беларусь. Ее супруга, известного хореографа Отар Дадишкилиани, пригласили в Большой театр.

В Министерстве культуры отметили, что Малышева исполнила примерно два десятка как ведущих, так и сольных партий. Среди них — Китри в балете «Дон Кихот», Л. Минкуса, Джулия и Невзира в «Альпийской балладе» и «Избраннице» Е. Глебова, Доврская девушка в «Пер Гюнте» Э. Грига.

В репертуаре народной артистки были партии Фригии и Эгины в балете «Спартак», Золушки в одноименном балете, Джульетты в «Ромео и Джульетта» и ряд других. Завершив карьеру балерины, Малышева в течение 15 лет являлась художественным руководителем хореографического училища в Минске. После этого она продолжила преподавать.

В ведомстве подчеркнули, что Клара Малышева оказалась первой женщиной, кого отметили высшей наградой Японии для деятелей искусства — Орденом Восходящего солнца — за особый вклад развития балета в указанной стране.

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