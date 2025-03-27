17 тонн контрабандного топлива привезли из Турции в порт Ростова-на-Дону

Нелегальное топливо обнаружили на теплоходе из турецкого Трабзона в порту Ростова-на-Дону. Информацию об этом опубликовали на сайте Южного таможенного управления.
Уточняется, что во время проверки в топливных емкостях нашли на 17 тонн больше горючего, чем было задекларировано. Это зафиксировали таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ.
Теперь в отношении перевозчика возбуждено административное дело (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Нарушителю грозит штраф, для юридических лиц он может составлять от половины до двукратной стоимости товара. Образцы топлива направили в лабораторию для определения его стоимости, уточнил начальник таможенного поста ростовского Речного порта Владимир Ничипурович.
Напомним, ранее на одном из теплоходов в Ростове-на-Дону нашли экстремистскую литературу.