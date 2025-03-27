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17 тонн контрабандного топлива привезли из Турции в порт Ростова-на-Дону

На теплоходе в порту Ростова обнаружили 17 тонн нелегального топлива.
Источник: Комсомольская правда

Нелегальное топливо обнаружили на теплоходе из турецкого Трабзона в порту Ростова-на-Дону. Информацию об этом опубликовали на сайте Южного таможенного управления.

Уточняется, что во время проверки в топливных емкостях нашли на 17 тонн больше горючего, чем было задекларировано. Это зафиксировали таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ.

Теперь в отношении перевозчика возбуждено административное дело (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Нарушителю грозит штраф, для юридических лиц он может составлять от половины до двукратной стоимости товара. Образцы топлива направили в лабораторию для определения его стоимости, уточнил начальник таможенного поста ростовского Речного порта Владимир Ничипурович.

Напомним, ранее на одном из теплоходов в Ростове-на-Дону нашли экстремистскую литературу.