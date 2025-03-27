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Врачи спасли москвичку с огромной опухолью на голове

Женщина не обращалась к врачам два года.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: ru.freepik.com

В Институте Склифосовского в Москве хирурги удалили большую опухоль на голове женщины. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Женщина поступила в клинику с жалобами на опухоль. Она рассказала, что два года назад упала и получила травму, однако не придала этому значения и не обратилась к врачу. С того времени у нее начало расти новообразование, рассказал НИИ СП им. Н. В. Склифосовского в телеграм-канале.

Опухоль у женщины росла в течение двух лет, но она ничего с ней не делала и не обращалась за помощью. Однако в один момент все же решила отправиться к врачам.

В больнице женщине диагностировали опухоль оболочек головного мозга. Новообразование деформировало и разрушило теменные ткани и поразило подкожную клетчатку.

Операцию нельзя было откладывать, так как из-за опухоли возник отек головного мозга. В результате хирургического вмешательства новообразование было удалено, а дефект черепа устранили при помощи титановой пластины.

По словам хирургов, опухоли после получения травм головы вырастают довольно редко. В данном случае это просто череда совпадений.

Ранее новосибирские врачи спасли парня с синдромом Протея от ампутации ноги.