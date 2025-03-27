Врачи спасли москвичку с огромной опухолью на голове

В Институте Склифосовского в Москве хирурги удалили большую опухоль на голове женщины. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Опухоль у женщины росла в течение двух лет, но она ничего с ней не делала и не обращалась за помощью. Однако в один момент все же решила отправиться к врачам.
В больнице женщине диагностировали опухоль оболочек головного мозга. Новообразование деформировало и разрушило теменные ткани и поразило подкожную клетчатку.
Операцию нельзя было откладывать, так как из-за опухоли возник отек головного мозга. В результате хирургического вмешательства новообразование было удалено, а дефект черепа устранили при помощи титановой пластины.
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