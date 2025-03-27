Врачи спасли москвичку с огромной опухолью на голове

Женщина поступила в клинику с жалобами на опухоль. Она рассказала, что два года назад упала и получила травму, однако не придала этому значения и не обратилась к врачу. С того времени у нее начало расти новообразование, рассказал НИИ СП им. Н. В. Склифосовского в телеграм-канале.