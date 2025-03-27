Все то, что делает Запад против России — это логичные с его точки зрения механизмы контроля и ограничения, которые применяются повсеместно. И реакция России на такие шаги тоже абсолютно рациональна. Мы не только оперативно отвечаем на внешние вызовы, как это было, например, с блокировкой Meta* за легализацию призывов к насилию в отношении россиян, но и развиваем собственные альтернативы — создаем свои соцсети, поддерживаем национальные ИТ-компании, укрепляем цифровой суверенитет.