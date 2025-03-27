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В Братске работникам вернули 4,7 млн рублей за неотгулянные отпуска

За время работы семи водителям не давали отпуск.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Падунском районе Братска завершилась судебная тяжба между семью водителями и их бывшим работодателем. Благодаря вмешательству прокуратуры, грузоперевозчики наконец-то получили положенные по закону выплаты за неиспользованные отпуска. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта Генпрокуратуры РФ.

— Заявители осуществляли трудовую деятельность в качестве водителей в одной из организаций, оказывающей услуги по перевозке грузов в Братске. За период их работы отпуск им не предоставлялся, и при увольнении вопреки требованиям закона работодатель не выплатил работникам денежную компенсацию за неиспользованные отпуска, — поделились правоохранители.

Прокуратура не осталась в стороне — иск в суд включал требования о взыскании не только основной задолженности, но и компенсации за задержку выплат, а также морального вреда. Суд полностью поддержал позицию обвинения. Теперь бывшие водители получили свои кровно заработанные 4,7 миллиона рублей.