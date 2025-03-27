В Братске работникам вернули 4,7 млн рублей за неотгулянные отпуска

— Заявители осуществляли трудовую деятельность в качестве водителей в одной из организаций, оказывающей услуги по перевозке грузов в Братске. За период их работы отпуск им не предоставлялся, и при увольнении вопреки требованиям закона работодатель не выплатил работникам денежную компенсацию за неиспользованные отпуска, — поделились правоохранители.