Школьники в Шахтах предотвратили ландшафтный пожар

Оказалось, что в районе школы № 12 загорелась сухая трава. Увидев огонь, ребята сразу же вызвали экстренные службы, и, пока пожарные были в пути, самостоятельно сбили пламя ветками. К моменту прибытия спасателей тушить уже было нечего.