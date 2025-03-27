Школьники в Шахтах предотвратили ландшафтный пожар

В Шахтах школьники предотвратили ландшафтный пожар, сообщает в пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Оказалось, что в районе школы № 12 загорелась сухая трава. Увидев огонь, ребята сразу же вызвали экстренные службы, и, пока пожарные были в пути, самостоятельно сбили пламя ветками. К моменту прибытия спасателей тушить уже было нечего.
— Инцидент произошел 24 марта. Благодаря грамотным действиям подростков пожар на площади 400 квадратных метров был ликвидирован, — рассказали в МЧС.
Напомним, ранее в лесах Ростовской области начался пожароопасный сезон.