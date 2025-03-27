Жара до 40 градусов ожидается этим летом в Алматы

Между тем, синоптики прогнозируют, что средняя температура в апреле составит +13,1 градусов что на один градус выше нормы. Общее количество осадков превысит норму (112 мм). В начале апреля возможны дожди и мокрый снег, ближе к концу — грозы и туманы. Гололед прогнозируется в начале месяца, а ветер 15−20 м/с будет частым явлением.