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Жара до 40 градусов ожидается этим летом в Алматы

Какая погода ожидает жителей Алматы этим летом, рассказали синоптики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 61% 766 мм рт. ст. +7°
Источник: romatomorrow.it

Лето ожидается умеренно жарким, но в отдельные дни не исключены периоды с высоким температурным фоном + 33 + 38 градусов, в отдельные дни до + 40 градусов.

Аружан Муратова
пресс-секретарь «Казгидромет»

Также синоптики прогнозируют дожди ливневого характера.

Однако возможны и длительные периоды с ясной погодой, без осадков.

уточнила Аружан Муратова

Между тем, синоптики прогнозируют, что средняя температура в апреле составит +13,1 градусов что на один градус выше нормы. Общее количество осадков превысит норму (112 мм). В начале апреля возможны дожди и мокрый снег, ближе к концу — грозы и туманы. Гололед прогнозируется в начале месяца, а ветер 15−20 м/с будет частым явлением.