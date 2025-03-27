Виновный будет на свободе? Приговор по делу Красной Сопки может удивить

Следователи завершили расследование дела о смертельном отравлении дихлофосом четырёх детей в посёлке Красная Сопка, что находится в Красноярском крае. Вина за произошедшее, как установил СК, лежит на отце погибших детей, распылившем накануне трагедии яд для насекомых в своём доме.
Суд по делу начнётся после утверждения обвинительного заключения прокуратурой. Редакция krsk.aif.ru выяснила, грозит ли мужчине реальный срок.
Решение будет непростым.
Профессиональный юрист и бывший следователь СК Фёдор Глушков считает, что решение суда по трагедии в Красной Сопке будет непростым.
«Согласно части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), обвиняемому грозит до четырёх лет лишения свободы. На практике по такой категории преступлений редко выносят приговор, связанный с реальным лишением свободы, даже если подсудимый не признаёт свою вину», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru Фёдор Глушков.
Юрист отметил, что преступление, согласно законам России, считается небольшой тяжести. Однако общественный резонанс и гибель сразу четырёх детей точно не сыграют на пользу обвиняемого.
«Судья может назначить наказание, связанное с лишением свободы, если сочтёт его справедливым. Если в санкции статьи наряду с лишением свободы предусмотрены другие виды наказаний, решение суда о назначении лишения свободы обязательно должно быть мотивировано в приговоре», — подчеркнул юрист.
Отец детей Дмитрий Виноградов себя виновным не считает. Мужчина подтвердил следователям и журналисту krsk.aif.ru, что действительно обрабатывал дом дихлофосом накануне трагедии, но делал он это и в прошлые годы. Сибиряк настаивает на том, что отрава для насекомых не могла погубить его детей.
Судмедэксперты и следователи СК делают однозначный вывод по ЧП в Красной Сопке — дети погибли из-за отравления дихлофосом. По версии следствия, Виноградов накануне происшествия превысил норму расхода средства, не проветрил помещение после обработки, не провёл влажную уборку.
Хронология трагедии.
История началась 20 сентября 2024 года в небольшом посёлке Красная Сопка, что находится под Красноярском. Дмитрий Виноградов распылил в доме дихлофос и на пару часов вывел свою семью из квартиры. Как позже установит следствие, мужчина должным образом не проветрил квартиру. В результате чего химия осядет на мебели, продуктах, одежде, стенах их жилья.
Через два часа семья вернулась обратно в дом. Они сварили пельмени, которыми питались днём и вечером. Около 6 часов утра все четверо детей Виноградовых пожаловались на сильную боль в животе, рвоту и головокружение. Аналогичные симптомы стали появляться и у их родителей. Глава семьи позвонил своей сестре и приятелю, которые отвезли их в больницу.
Около 11:00 родителей и их четверых детей госпитализировали. Через некоторое время в этот же день в больнице скончались 9-летний мальчик и его 6-летняя сестра. На следующий день стало известно, что погибла их 11-летняя сестра. Последний ребёнок — 13-летняя девочка — умерла на больничной койке ночью 23 сентября.
Только их родители смогли выжить после отравления. 25 сентября их выпишут из больницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В ходе следствия было проверено множество версий, но все, кроме одной, постепенно отпали. К примеру, были отвергнуты предположения об отравлении детей дымовой шашкой от грибка и умышленном отравлении.
Добавим, что в семье Виноградовых 2 февраля этого года произошла ещё одна трагедия — умер трёхмесячный младенец, который родился у Екатерины, супруги Дмитрия, через месяц после гибели его брата и сестёр.
Ребенок задохнулся рвотными массами. По данным СК, смерть наступила в результате механической асфиксии в связи с закрытием дыхательных путей желудочным содержимым.
В настоящий момент Следственный комитет завершил свою работу по делу оботравлении детей. В ближайшее время материалы расследования получит прокуратура Красноярского края для утверждения обвинительного заключения и последующей отправки дела в суд.