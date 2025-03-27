Виновный будет на свободе? Приговор по делу Красной Сопки может удивить

Через два часа семья вернулась обратно в дом. Они сварили пельмени, которыми питались днём и вечером. Около 6 часов утра все четверо детей Виноградовых пожаловались на сильную боль в животе, рвоту и головокружение. Аналогичные симптомы стали появляться и у их родителей. Глава семьи позвонил своей сестре и приятелю, которые отвезли их в больницу.