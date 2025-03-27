В Ростовской области вводят временный запрет на рыбалку

Об этом сообщили представители Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
Данные ограничения будут действовать в период с 1 апреля по 31 мая на реке Койсуг, а также на реке Аксай и ее притоках, включая реки Тузлов, Черкасская, Грушевка, Махинский лиман и ерик Караич. Эта мера связана с необходимостью обеспечения благоприятных условий для размножения водных обитателей.
Важно отметить, что запрет также распространяется на акватории, находящиеся в пределах 500 метров от автомобильных и железнодорожных мостов, расположенных на несудоходных реках Азово-Черноморского бассейна.
Кроме того, с 1 марта действует сезонный запрет на вылов камбалы, который продлится до 31 мая. Также в апреле будет введен запрет на ловлю кефали (с 1 по 30 апреля), а с середины апреля до середины июня — на вылов рыбца (с 15 апреля по 15 июня).