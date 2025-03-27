В Ростовской области вводят временный запрет на рыбалку

Кроме того, с 1 марта действует сезонный запрет на вылов камбалы, который продлится до 31 мая. Также в апреле будет введен запрет на ловлю кефали (с 1 по 30 апреля), а с середины апреля до середины июня — на вылов рыбца (с 15 апреля по 15 июня).