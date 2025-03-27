МИД Беларуси предупредил желающих отправиться в Израиль

Пожалуйста, исходя исключительно из ваших собственных интересов, оформите медицинскую страховку.
Отмечается, что посольство Беларуси в Израиле нередко сталкивается с ситуациями, когда белорусы заболевают во время пребывания в стране, не имея оформленной страховки.
В МИД уточнили, что в условиях дорогой израильской медицины лечение острого заболевания или госпитализация без действующей страховки может достигать десятков тысяч долларов, которые придется заплатить.
Будьте благоразумны, оформите медицинскую страховку самостоятельно в Республике Беларусь или пусть это сделают заблаговременно в Израиле ваши родственники.