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МИД Беларуси предупредил желающих отправиться в Израиль

МИНСК, 27 мар — Sputnik. МИД Беларуси предупредил граждан, которые планируют поездки в Израиль.

Источник: Sputnik.by

Пожалуйста, исходя исключительно из ваших собственных интересов, оформите медицинскую страховку.

говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба МИД республики

Отмечается, что посольство Беларуси в Израиле нередко сталкивается с ситуациями, когда белорусы заболевают во время пребывания в стране, не имея оформленной страховки.

В МИД уточнили, что в условиях дорогой израильской медицины лечение острого заболевания или госпитализация без действующей страховки может достигать десятков тысяч долларов, которые придется заплатить.

Будьте благоразумны, оформите медицинскую страховку самостоятельно в Республике Беларусь или пусть это сделают заблаговременно в Израиле ваши родственники.

призвали во внешнеполитическом ведомстве