Новосибирск увеличит количество автобусов на маршруте № 95

С 28 марта на муниципальном автобусном маршруте № 95 «Цветущая Плющиха — ПКиО “Заельцовский”» в Новосибирске начнутся изменения, направленные на улучшение транспортного обслуживания, сообщает пресс-служба мэрии.
В частности, увеличится количество автобусов на этом маршруте. Теперь на линию будут выходить 23 автобуса, что позволит повысить интенсивность движения и значительно улучшить транспортное сообщение.
Эти меры будут особенно полезны для жителей Заельцовского района, в том числе для людей, проживающих вблизи улицы Сухарной.