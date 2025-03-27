Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирск увеличит количество автобусов на маршруте № 95

Изменения направлены на улучшение транспортного обслуживания.

Источник: Om1 Новосибирск

С 28 марта на муниципальном автобусном маршруте № 95 «Цветущая Плющиха — ПКиО “Заельцовский”» в Новосибирске начнутся изменения, направленные на улучшение транспортного обслуживания, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, увеличится количество автобусов на этом маршруте. Теперь на линию будут выходить 23 автобуса, что позволит повысить интенсивность движения и значительно улучшить транспортное сообщение.

Эти меры будут особенно полезны для жителей Заельцовского района, в том числе для людей, проживающих вблизи улицы Сухарной.