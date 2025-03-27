«Газета.Ru» проанализировала отличия отчетов разведсообщества США за 2024 и 2025 годы

Такая расстановка приоритетов также выглядит довольно искусственной, поскольку анализ угрозы со стороны преступников и исламистов лишен глубины и не изобилует деталями, — по сути, разведка сообщает о картелях то же, что мог бы сказать любой человек, следящий за новостями. Тем не менее, это согласуется с риторикой Дональда Трампа, который перед выборами обещал американцам спасти их от мигрантов и, в особенности, от связанной с ними преступности, а также неоднократно высказывался в поддержку возможной военной операции на территории Мексики для борьбы с картелями.