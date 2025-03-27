В Иркутской области зарегистрировали 13,4 тысячи собак по новым правилам

С момента введения новых правил содержания собак в Иркутской области 13 400 питомцев получили свои «паспорта» в виде микрочипов. С 1 сентября 2023 года каждый владелец собаки обязан зарегистрировать питомца, достигшего трехмесячного возраста. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.