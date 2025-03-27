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В Иркутской области зарегистрировали 13,4 тысячи собак по новым правилам

Это обязан сделать каждый владелец с 1 сентября 2023 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С момента введения новых правил содержания собак в Иркутской области 13 400 питомцев получили свои «паспорта» в виде микрочипов. С 1 сентября 2023 года каждый владелец собаки обязан зарегистрировать питомца, достигшего трехмесячного возраста. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

— Эти меры способствуют снижению числа безнадзорных животных, поскольку главной причиной увеличения их количества на улицах городов и сел является безответственное отношение владельцев домашних животных к их содержанию, — подчеркнул руководитель службы ветеринарии Сергей Шевченко.

Процедура включает вживление микрочипа и внесение данных в единую базу. Система поможет бороться с бешенством и другими опасными заболеваниями у хозяев и животных.