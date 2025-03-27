Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Прежде, чем предоставить слово Татьяне Николаевне Москальковой, хочу вас проинформировать, что вчера указом президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Москалькова награждена орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени. Поздравляем Вас сердечно», — сказала Матвиенко перед выступлением Москальковой на заседании СФ.

Матвиенко также пошутила, что с такой высокой оценкой «можно уже даже не слушать доклад» Москальковой.

«Уже президент за нас все сделал, оценив работу такой высокой наградой», — добавила политик.