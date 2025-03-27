Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством»

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Прежде, чем предоставить слово Татьяне Николаевне Москальковой, хочу вас проинформировать, что вчера указом президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Москалькова награждена орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени. Поздравляем Вас сердечно», — сказала Матвиенко перед выступлением Москальковой на заседании СФ.
Матвиенко также пошутила, что с такой высокой оценкой «можно уже даже не слушать доклад» Москальковой.
«Уже президент за нас все сделал, оценив работу такой высокой наградой», — добавила политик.